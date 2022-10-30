Темненькая из «Тату» переборщила: россияне бьют тревогу из-за пластики Волковой

Ее уже не узнать.

В начале нулевых группа «Тату» прогремела не только на всю Россию, но и на весь мир: «Татушки» пели на «Евровидении» и собирали стадионы в Азии. Главной красавицей дуэта считалась Юлия Волкова, чья нежная и изящная внешность полюбилась миллионам поклонников.

Но с годами Волкова прошла через множество экспериментов со внешностью и увлеклась пластическими операциями – увеличение губ, груди, татуаж бровей.

В этой перекаченной женщине уже трудно узнать ту девочку из «Тату». Фанаты певицы шокированы ее изменениями: