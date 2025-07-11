«Темная строка в биографии»: Сергею Безрукову стыдно вспоминать о съемках в «Бригаде» — от роли Белого артист отрекся при коллегах

При этом в интервью актер уточнял, что любит своего персонажа.

Похоже, для Сергея Безрукова Саша Белый все-таки не герой мечты, а почти что повод для неловкого молчания. Режиссер фильма «Бригада: Наследник» Денис Алексеев незадолго до выхода своей картины признавался, что актер сначала хотел вернуться к роли, но затем передумал. И так несколько раз.

По словам Алексеева, Безрукову предлагали сняться в продолжении неоднократно. Сначала он якобы говорил категорическое «нет», потом соглашался подумать и даже искал компромиссы. Но в итоге все свелось к тому, что Сергей отказался от эпизодической роли и потребовал главную — с правом «раскаяния» перед зрителями за образ криминального лидера.

«Он считает себя великим драматическим актером и для подобных ролишек про бандитов не создан», — пересказывал слова каскадера Александра Иншакова режиссер «Наследника».

Интересно, что сам Безруков в интервью и на шоу не раз называл «Бригаду» одним из важнейших проектов в своей карьере и говорил, что любит роль Белого. Но, видимо, за кулисами все не так однозначно.

«Он заявил, что это для него закрытый вопрос, и ему стыдно вспоминать об этой роли. Это темная строка в его биографии», — уточнял Алексеев.

Ни Павла Майкова, ни Владимира Вдовиченкова, ни Дмитрия Дюжева в «Наследника» не позвали, зато создатели решили запустить «новую кровь»: главным стал сын Белого — Иван (Иван Макаревич). По сюжету он жил в Америке, влип в неприятности с другом (его сыграл Кирилл Нагиев — сын главного физрука страны) и сбежал в Россию, где собрал свою «бригаду».

«Бригада: Наследник» вышла в 2012 году и получила 2,6 из 10 — рейтинг одинаково низкий и на «Кинопоиске», и на IMDb. Так что Безруков, вероятно, принял правильное решение — и в сиквеле, о котором никто не просил, его в эпизодической роли заменил похожий на артиста Эльдар Чеченов.

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