Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить

9 сентября 2025 19:36
Актер не в обиде за путаницу.

Двадцать лет назад Киллиан Мерфи проснулся в пустом Лондоне, голый, худой и в полном шоке — и стал иконой постапокалиптического кино. Его герой Джим из «28 дней спустя» запомнился настолько, что в трейлере нового фильма некоторые фанаты уже успели узнать его… в виде зомби. Уж очень сильно был похож случайный зараженный на голливудскую звезду.

Поклонники даже успели расстроиться, что главного персонажа картины не удостоили счастливым финалом. Самое смешное — сам Мерфи об этом узнал от собственного сына.

Мне сказал мой сын. Здорово, что люди думают, будто я похож на зомби. Это очень лестно, — пошутил актер.

Не все так однозначно

На самом деле камео Мерфи в сиквеле — не слух и не шутка. Он действительно появится в «28 лет спустя: Храм костей», хотя и всего на пару минут в финале. Как ни странно, этих минут хватит, чтобы перевернуть всю историю. Его возвращение не просто «для галочки» — оно должно стать заделом для третьей части, где Джим снова окажется в центре событий.

Мерфи говорит прямо, что вторая часть — очень хороша. Все должны ее посмотреть. К тому же появление Джима может стать ключом к тому, чтобы проект получил зеленый свет на финал трилогии. А точнее — получил хорошее финансирование.

«Храм костей» выходит в январе 2026-го. Здесь появятся новые выжившие, новые опасности и, по словам создателей, гораздо более мрачный мир. Теперь угроза исходит не только от зараженных — человеческая жестокость выходит на первый план. Сюрприз: иногда монстры — это не те, у кого бешеные глаза и кровь изо рта.

Так что ждите: Джим возвращается. Но будьте внимательны — экранного времени у него мало.

Фото: Кадры из фильмов «28 дней спустя» (2002 г.), «28 лет спустя» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
