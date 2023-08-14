Тело закопали в проклятой земле: раскрыты жуткие детали похорон Васильевой

Похороны Веры Васильевой, которая скончалась в возрасте 97 лет, состоялись 12 августа. Артистка не оставила после себя детей, ее муж уже давно умер. По слухам, все наследство звезды советского кино достанется ее крестной дочери Дарье.

Женщина до последнего поддерживала артистку и окружила ее настоящим семейным уютом. Она и приняла участие в организации прощания с Васильевой.

Церемония прошла в Театре сатиры, которому актриса отдала много лет своей жизни. А местом погребения Васильевой выбрано Новодевичье кладбище. И эта жуткая деталь напугала многих россиян.

Еще некоторое время назад данный погост считался чуть ли не последним местом в столице, где стоит хоронить близких. Несмотря на то, что там погребены многие звезды, некрополь хранит о себе не самые славные легенды.

Одна из них гласит, что земля кладбища давно проклята. Случилось это еще во времена правления императора Николая I, который решил против воли священников перенести монастырь с одного из участков. С тех пор место окутано отрицательной энергетикой.