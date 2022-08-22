Тело «под ключ»: правда о радикальном преображении Славы вызвала оторопь

42-летняя Слава на красных дорожках музыкальных премий всегда была готова продемонстрировать свои стройные формы. Певица казалась уверенной в себе и смелой. Но выяснилось, что звезда страдала от комплексов. Она уже давно была недовольна лишними килограммами и сантиметрами в объемах, мечтая вернуться к той фигуре, которую показывала в клипе на песню «Попутчица» в 2004 году.

Однако силы воли Славе не хватало, чтобы продержаться на диетах. Любым ограничениям в питании мешали стресс и ненормированный график работы, поэтому певица вновь срывалась на вредную еду.

«Я была морально истощена», — заявила артистка в беседе с изданием Super .

Выйти из депрессии ей помогло обращение к пластическому хирургу. Врач предложил певице комплексную услугу — фактически тело «под ключ». Славе провели липосакцию рук, ног, подбородка, спины и живота, а также сделали подтяжку груди. Все операции обошлись артистке в 3 млн рублей. Полученным результатом она оказалась очень довольна.