Тело этой девушки-фрика на 98% покрыто татуировками: раньше была красавицей (фото)

Эмбер Люк нет еще и 30 лет, но она уже успела почти полностью покрыть свое тело татуировками. Ради «наколок» австралийке ничего не жалко: ни своего здоровья, ни денег.

Впервые в тату-салон девушка отправилась в 16 лет. Результат настолько ей понравился, что мастер тут же услышал просьбу сделать еще два рисунка. С тех пор Люк стала постоянным клиентом.

Сегодня тело девушки-фрика покрыто татуировками на 98 процентов. Не оставила Эмбер чистым даже свое лицо. На странное увлечение ушло уже целое состояние. В перерасчете на рубли эта сумма составляет 10 миллионов.

Несмотря на осуждение и травлю, Эмбер довольна тем, как выглядит, и свои архивные снимки показывает интернет-пользователям крайне редко. Люк считает, что изменилась в лучшую сторону, но многие с этим не согласны. Прежде австралийка была красавицей, а теперь своим видом может напугать любого.

Но самое ужасное, что Эмбер готова рисковать самым ценным — здоровьем. Она уже пыталась сделать тату на глазном яблоке, но в результате ослепла на три недели. Зрение вернулось, однако здравомыслие — нет. Люк готовится повторить опасную процедуру и не слушает предостережений о том, чем это чревато.