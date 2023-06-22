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Тело девочки: Пугачева без одежды даст фору даже молодым (фото)

22 июня 2023 16:45
Тело девочки: Пугачева без одежды даст фору даже молодым (фото)

Звезда может гордиться своей фигурой.

Алла Пугачева, несмотря на возраст, остается в потрясающей форме. Артистка не раз появлялась на публике в дерзком мини, демонстрируя свои стройные ноги. Более того, в Сеть угодил кадр, на котором Примадонна запечатлена без одежды.

Снимок был сделан, когда звезда отдыхала на пляже. Певица облачилась в черный слитный купальник без бретелек и расположилась на шезлонге, показав себя во всей красе.

Фанаты были шокированы, увидев, что в своем возрасте Пугачева может похвастаться телом девочки. Ее изящные лодыжки и колени восхитили интернет-пользователей. Некоторые предположили, что Алла Борисовна даст фору даже 20-летним, потому что питается молодильными яблочками.

К слову, мимо провокационного фото знаменитости не прошел ее бывший муж Филипп Киркоров.

Тело девочки: Пугачева без одежды даст фору даже молодым (фото)

«Голливуд отдыхает», — написал поп-король под горячим снимком экс-супруги.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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