«Тело девочки, а не женщины»: полуголая Федорова на пляже заставила народ ахнуть

Оксана Федорова стала мировой звездой в 2002 году после победы в конкурсе «Мисс Вселенная». Модель покорила поклонников не только своей красотой, но и умом, а после конкурса решила развивать свою карьеру телеведущей. При этом, как оказалось, 44-летняя знаменитость до сих пор будоражит фанатов своим внешним видом.

Так, в своих социальных сетях Федорова поделилась серией снимков, сделанных во время ее отдыха в Сочи. В публикациях она не постеснялась предстать перед публикой в одном лишь купальнике, похваставшись своей спортивной фигурой, что не оставили без внимания подписчики. Десятки пользователей Сети осыпали знаменитость комплиментами. По их мнению, Федорова выглядит значительно моложе своих лет и может дать фору моделям, которые намного младше ее.

«Тело девочки, а не женщины», — пишут восторженные фанаты.

Особенно многие обратили внимание на талию телеведущей. Некоторые поклонники даже попытались узнать секрет стройности Федоровой, но та проигнорировала их вопросы.