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Киноафиша Статьи «Тело богини и лицо клоуна»: эта модель заставила миллион людей ахнуть от удивления

«Тело богини и лицо клоуна»: эта модель заставила миллион людей ахнуть от удивления

28 января 2023 13:45
«Тело богини и лицо клоуна»: эта модель заставила миллион людей ахнуть от удивления

С такой внешностью у девушки немало критиков.

30-летняя итальянка Алекс Муччи уже привыкла к негативным комментариям в свой адрес. При первом взгляде на ее профиль сразу не понять, в чем же дело. Но если ближе рассмотреть каждую фотографию, то можно увидеть, что именно вызывает раздражение пользователей.

Модель является обладательницей действительно шикарной фигуры, а ее огромный бюст только подчеркивает стройную талию. Формы девушки часто называют идеальными, и с этим трудно не согласиться.

Однако ее лицо многим кажется далеким от общепризнанных стандартов красоты. Комментаторы отмечают, что оно похоже «на клоунское».

Такой эффект создается из-за чрезмерно раздутых губ Алекс и сильно вздернутого носа. Даже откровенные наряды манекенщицы не отвлекают подписчиков от ее внешности. Некоторые из них просто не могут поверить, что в реальности девушка выглядит именно так. Они считают, что образ итальянки — всего лишь хитрая уловка, чтобы привлечь к себе больше внимания.

«Тело богини и лицо клоуна»: эта модель заставила миллион людей ахнуть от удивления
Фото: соцсети, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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