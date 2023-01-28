«Тело богини и лицо клоуна»: эта модель заставила миллион людей ахнуть от удивления

30-летняя итальянка Алекс Муччи уже привыкла к негативным комментариям в свой адрес. При первом взгляде на ее профиль сразу не понять, в чем же дело. Но если ближе рассмотреть каждую фотографию, то можно увидеть, что именно вызывает раздражение пользователей.

Модель является обладательницей действительно шикарной фигуры, а ее огромный бюст только подчеркивает стройную талию. Формы девушки часто называют идеальными, и с этим трудно не согласиться.

Однако ее лицо многим кажется далеким от общепризнанных стандартов красоты. Комментаторы отмечают, что оно похоже «на клоунское».

Такой эффект создается из-за чрезмерно раздутых губ Алекс и сильно вздернутого носа. Даже откровенные наряды манекенщицы не отвлекают подписчиков от ее внешности. Некоторые из них просто не могут поверить, что в реальности девушка выглядит именно так. Они считают, что образ итальянки — всего лишь хитрая уловка, чтобы привлечь к себе больше внимания.