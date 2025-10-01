Телепорты, космодромы и полеты над Кремлем: «Гостью из будущего» снимали в «обычных» локациях Москвы, но большинства из них уже не узнать

В этом году картине исполнилось 40 лет.

Есть фильмы, которые хочется пересматривать не столько ради сюжета, сколько ради атмосферы. «Гостья из будущего» как раз из таких: здесь на экране уживаются миелофон, космические пираты и невероятная Москва середины 80-х.

Машина времени и утраченный переулок

Начнем с самого сердца приключения — сарая с машиной времени. Он стоял в 2-м Волконском переулке, неподалеку от Самотечной улицы. Туда и рванули после премьеры сотни школьников, надеясь на личное путешествие в 2084 год.

Сегодня же на месте сарая — офисные корпуса и деловой центр, рядом станция метро «Достоевская». Ни единого намека на фантастическую дверь, сокрушалась в своем разборе для АиФ экскурсовод Татьяна Воронцова.

Институт времени и КосмоЗоо

Главный ботанический сад РАН — крупнейший в Европе — стал декорацией для будущего. Именно здесь разместили Институт времени со стеклянными фасадами и странными антеннами, а рядом — КосмоЗоо с говорящим козлом и крокодилом, мысли которого пыталась прочесть Алиса.

Если присмотреться к кадрам, то можно заметить настоящие таблички с названиями растений: от секвой до елей. Сегодня сад жив и открыт для прогулок — но теперь там ищут не миелофон, а редкие сорта роз.

Космодром у метро «ВДНХ»

Для сцены встречи Первой звездной экспедиции съемочная группа выбрала Аллею Космонавтов у памятника Покорителям космоса. Именно здесь появился «мгновенный автобус» — красная будка-телепорт. От нее герои могли шагнуть в любую точку Москвы.

Аттракцион был бутафорией, но идея мгновенных перемещений выглядела особенно заманчиво для зрителей, привыкших стоять в длинных очередях к троллейбусу.

Полет над Москвой

На флипах — круглых летательных аппаратах — герои пролетали над Кремлем, Большим театром, Зарядьем и гостиницей «Россия». Последнюю снесли только в 2006-м, а вот красный флаг над Кремлем исчез куда раньше — в 1991-м.

В качестве космопорта в фильме использовали вестибюль метро «Ботанический сад». Чтобы придать ему инопланетный вид, художники пририсовали купола и скрыли привычную букву «М».

Возвращение в 1984-й

Когда сюжет возвращается в прошлое, зрители получают почти документальную прогулку по Москве. Перед глазами — площадь у «Кропоткинской» с памятником Энгельсу, магазин «Молоко» на Остоженке, где Коля покупал кефир, и Пречистенка с особняком Хрущевых-Селезнёвых — ныне Пушкинский музей.

Здесь же Алиса впервые сталкивается с суровой реальностью 80-х — под колесами троллейбуса.

Арбат до реконструкции

Телефонные автоматы, таксофон у Арбата и Серебряного переулка, магазин «Продукты» — все это мелькает в кадре. Любопытно, что съемки запечатлели Старый Арбат еще до его превращения в пешеходный.

В фильме по нему ездят троллейбусы, а зритель XXI века уже смотрит на знакомую улицу с легким недоумением:

«Неужели такой он был?»

Погони по Москве

Создатели фильма устроили героям марш-броски через полгорода. Алиса убегает от пиратов по проспекту Калинина (сегодня Новый Арбат), сверкающему вывесками кафе «Валдай» и магазина «Москвичка».

Ну а сцена разговора пиратов с отличницей Милой Руткевич снята на Гоголевском бульваре — с его аллеями и памятниками.

Школа и финальные штрихи

Шестой «В» занимался в реальном здании школы № 20 во Вспольном переулке. Это та же школа, что и сегодня, только с другим номером — № 1239. А еще на углу Сивцева Вражка и Арбата в фильме попадает в кадр стеклянный куб-парикмахерская. После нее там возвышался «особнячок» Сбербанка.

Память о «Гостье»

Уже в XXI веке поклонники фильма собрали для него собственный «мемориал». В парке Дружбы у метро «Речной вокзал» появилась рябиновая аллея Алисы Селезневой, а рядом — памятник героям. Так мифическая «машина времени» продолжает жить в городской памяти.

«Гостья из будущего» стала не только приключенческим сериалом, но и хроникой Москвы 80-х. Экранные герои бегали по улицам, которые мы знаем и сегодня, — только в их мире к троллейбусу можно было подсесть через космический автобус, а крокодил в зоопарке думал вслух.

