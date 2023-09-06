Телефонные аферисты дважды ошарашили семью Стоянова: вот что им сообщили в 7 утра

Мошенники досаждают многим людям. Едва ли найдется хоть один обладатель телефона, которому никогда не поступали звонки с сомнительной информацией. Не обходит стороной эта проблема и знаменитостей. Юрий Стоянов рассказал, как с обманщиками столкнулась его супруга.

Актер посетил шоу «Кстати», на котором поделился редкой историей. Однажды в квартире звезды в 7 утра раздался телефонный звонок. Трубку взяла супруга юмориста Елена Анатольевна. Собеседник обратился к женщине по имени и отчеству, а затем представился сотрудником службы безопасности известного банка.

Женщина оказалась сведущей в таких вопросах и сразу же отправила мошенников в очень далеком направлении. Положив трубку, она уже собиралась снова заснуть как раздался второй звонок. Тот же самый аферист на другом конце провода решил сообщить обидчице, что она нехорошая женщина.