Телефонные аферисты дважды ошарашили семью Стоянова: вот что им сообщили в 7 утра
Супруга актера не церемонилась с пройдохами.
Мошенники досаждают многим людям. Едва ли найдется хоть один обладатель телефона, которому никогда не поступали звонки с сомнительной информацией. Не обходит стороной эта проблема и знаменитостей. Юрий Стоянов рассказал, как с обманщиками столкнулась его супруга.
Актер посетил шоу «Кстати», на котором поделился редкой историей. Однажды в квартире звезды в 7 утра раздался телефонный звонок. Трубку взяла супруга юмориста Елена Анатольевна. Собеседник обратился к женщине по имени и отчеству, а затем представился сотрудником службы безопасности известного банка.
Женщина оказалась сведущей в таких вопросах и сразу же отправила мошенников в очень далеком направлении. Положив трубку, она уже собиралась снова заснуть как раздался второй звонок. Тот же самый аферист на другом конце провода решил сообщить обидчице, что она нехорошая женщина.
«Это говорит о том, что они тоже люди. Чувак реально обиделся», — со смехом рассказал Стоянов.