Телец, Дева и Козерог: вот почему изменяют мужчины этих знаков

Считается, что все мужчины по своей природе полигамны и не готовы довольствоваться отношениями с одной и той же женщиной на протяжении всей своей жизни - по крайней мере, большей ее части. Астрологи выяснили, насколько соответствуют этому стереотипу представители земной стихии - Телец, Дева и Козерог.

Телец

Представители весеннего земного знака считаются одними из самых верных мужей в зодиакальном кругу. Как правило, если Телец выбрал себе партнершу, значит, он будет носить ее на руках и сдувать пылинки до глубокой старости. Однако даже эти примерные семьянины иногда задумываются о походе налево. Причиной тому может послужить безразличие со стороны избранницы. Мужчина-Телец нуждается в постоянном эмоциональном и телесном контакте, ему важно находиться на одной волне со своей второй половинкой, а регулярные объятия и поцелуи, по его мнению, укрепляют духовную связь.

Если он не получает отдачи от партнерши, не чувствует себя любимым, то, несомненно, задумается об интрижке.

Дева

Жить бок о бок рядом с мужчиной-Девой не так-то просто. Представители этого знака очень требовательны к своей партнерше - для них важно, чтобы женщина внимательно прислушивалась к мнению мужа, а в идеале и вовсе неукоснительно следовала его распоряжениям. Кроме того, идальная избранница и жена должна посвящать себя дому и семье. Если вторая половинка не соответствует этим стандартам, Дева непременно начнет искать утешения на стороне. Мужчинам, которые появились на свет под этим знаком, необходимо чувствовать себя главной семьи, хрестоматийной каменной стеной и опорой.

Если другая женщина сможет дать ему это ощущение, Дева, не раздумывая, уйдет к ней.

Козерог

Мужчины этого знака идут на измену очень редко. Если в отношениях наступит кризис, Козерог скорее уж с головой зароется в работу, чем отправится искать амурных похождений. Однако есть кое-что, что способно даже этих невозмутимых мужчин задуматься о походе налево. Это неуважение со стороны второй половинки. Козерог очень трепетно относится к своему статусу на работе и в семье, для него важно быть авторитетом как для подчиненных, так и для домашних.