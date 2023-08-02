Тельцы постоянно врут об этом: окружающие даже не догадываются

“Все лгут”, - говорил доктор Хаус. И, безусловно, был прав. Каждый человек время от времени скрывает что-то от окружающих, или, по крайней мере, недоговаривает. По мнению астрологов, в зависимости от знака зодиака предмет лжи может отличаться. Люди, рожденные под теми или иными созвездиями, чаще всего лгут на определенные темы. Эксперты рассказали, какая фраза в устах Тельца практически всегда означает - он лжет.

Телец

Представители земной стихии, как правило, принадлежат к когорте интровертов. Они не слишком любят веселье, шумные компании и вечеринки, зато охотно проводят время наедине с собой. Они совершенно не скучают в одиночестве - у них найдется миллион способов занять себя.

Тельцы, как типичный земной знак, также время от времени подвержены желанию побыть в уединении. Не только потому, что у них скопилось много дел, куда больше представителей знака привлекает возможность дистанцироваться ненадолго от окружающих. Даже от самых близких.

Уроженцы этого знака нуждаются в отдыхе от людей, хотя и никогда в этом не признаются.

Не потому, что стыдятся своего желания, а потому, что опасаются, будто близкие люди могут неправильно их понять. Ведь слова “Мне нужно побыть одному” большинство из нас воспринимает с тревогой.

Телец прекрасно понимает, что как только он произнесет сакраментальную фразу, его ожидает выяснение отношений. Партнер, озадаченный такой просьбой, начнет думать, что здесь кроется нечто неладное. Может быть, Телец устал от отношений или скрывает какую-то тайну?

Именно поэтому представитель знака предпочитает использовать формулировку “Извини, я сейчас занят”.

Поскольку у Тельцов довольно-таки напряженный график, вряд ли кто-то посмеет усомниться в его словах. А проверять на практике не станет - в конце концов, этот знак внушает к себе доверие.

Телец не хочет, чтобы партнер или любой другой близкий человек чувствовали себя покинутыми, но в то же время он как никто нуждается в маленьком тайм-ауте. Как раз в этом случае он и прибегает к своей универсальной формуле.

Она ни у кого не вызовет подозрения.

После небольшого перерыва Телец вернется к второй половинке как ни в чем не бывало. Его ложь безобидна и помогает сохранить добрые взаимоотношения с людьми, уберечь их от лишних домыслов и тревожных мыслей. Поэтому земной знак использует ее всегда, когда захочет перерыва в общении с миром.