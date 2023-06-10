Тельцу стоит держаться подальше от людей с этими именами: хорошим не кончится

Каждое имя наделено своей уникальной энергетикой. Многие люди замечают, что на протяжении жизни у них совершенно не складываются отношения с обладателями определенных имен. Познакомившись с очередным Алексеем, Валерием или другим носителем “раздражающего” имени, они ловят себя на мысли, что, скорее всего, общение снова не принесет ничего хорошего, и в результате так и получается. Что это - мистика, совпадение, самовнушение? По мнению астрологов, значительное влияние на взаимоотношения с обладателями тех или иных имен оказывает наш знак зодиака. Рассказываем, кого стоит обходить десятой дорогой Тельцу, чтобы вновь не испытать горькое разочарование.

Диана

Обладательница имени Диана - натура очень капризная и непредсказуемая. Девушки, нареченные этим именем, постоянно находятся в дурном расположении духа. Они убеждены, что все вокруг должны подстраиваться под их настроение, угадывать желания и незамедлительно выполнять их.

Рядом с обладательницами этого имени спокойный и уравновешенный Телец быстро начнет испытывать сильное раздражение.

Представитель знака терпеть не может, когда его постоянно дергают по пустякам и требуют к себе особенного отношения. С Дианой ему совсем не по пути.

Михаил

Парни, получившие при рождении имя Михаил, необыкновенно упрямы. Они твердо стоят на своем, и даже когда победа в споре, по сути, не приносит никакой выгоды, Миша все равно не отступится. Это его принцип - придерживаться своей точки зрения во что бы то ни стало.

С Тельцом, который также наделен удивительной упертостью, Михаил уж точно не найдет общего языка.

Особенно тяжело будет им работать вместе, ведь каждый имеет свое мнение о проблеме и станет тянуть одеяло на себя. Договориться они не смогут, только напрасно потратят свое и чужое время.

Таисия

Характер у красивой и обаятельной Таисии - не сахар. Это решительная барышня, которая делает только то, что посчитает нужным. Если обладательнице имени покажется, что в квартире нужен ремонт, она начнет его, даже не посоветовавшись с другими домочадцами.

Подобные ситуации выводят из себя Тельца.

Подопечные Венеры любят, чтобы с их мнением считались, спрашивали совета, прежде чем приступить к каким-то решительным действиям или переиграть планы. Поэтому с Таисией у знака не получится ни дружбы, ни романтических отношений.