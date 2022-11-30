Тельцам предрекли проблемы: Тамара Глоба озвучила неутешительный прогноз для представителей знака

Время от времени черная полоса наступает в жизни каждого человека. Неприятности сыплются на голову словно из рога изобилия: конфликты с друзьями и близкими, неудачи на работе, финансовые трудности… Все это сказывается на настроении и надолго выбивает из колеи. Однако, по мнению астрологов, предугадать неблагоприятное развитие событий и подстелить соломки можно, если прислушаться к прогнозам небесных светил. Согласно расположению звезд, последний осенний месяц выдастся сложным для Тельцов. Известный астролог Тамара Глоба рассказала, к чему должны быть готовы представители земного знака в ноябре.

Телец

По словам Тамары Глоба, последний осенний месяц станет для уроженцев земного знака временем испытаний. Тельцам придется разрываться между работой и личной жизнью, а все потому, что обе сферы будут требовать к себе особого внимания. Чтобы не получить проблемы в офисе или дома, представителям знака придется научиться соблюдать баланс.

Тельцы, у которых есть дети, столкнутся с извечными разногласиями между двумя поколениями.

Осень - время, когда активизируются многие заболевания. Представители земного знака под занавес этого времени года также успеют подхватить несколько сезонных болячек. Небесные светила рекомендуют Тельцам сразу же идти к врачу - любые попытки махнуть на свое здоровье рукой, мол, как-нибудь само пройдет, могут обернуться серьезными проблемами в будущем. Поэтому тревожные звоночки лучше не игнорировать.

С деньгами Тельцам также предстоит обращаться аккуратнее. В ноябре уроженцев знака ожидает множество расходов, и покупка подарков к Новому году будет самой приятной статьей бюджета. В остальном Тельцам либо понадобится потратить крупную сумму на здоровье, либо заменить какую-то дорогую вещь, пришедшую в негодность.

В любом случае осмотрительность и бережливость лишними не будут, как и умение воздерживаться от импульсивных трат.

В целом Тамара Глоба рекомендует Тельцам хотя бы на время позабыть о своем упрямстве и не ввязываться в пустые споры. В обратном случае представители знака рискуют на долгое время испортить отношения с близкими людьми или коллегами, а также подорвать свой авторитет в глазах начальства. Желание отстаивать свою точку зрения похвально, но в этом месяце придется научиться идти на компромисс.