Тельцам лучше остаться дома, а Ракам выбраться за город: гороскоп на 26 и 27 августа

Последние дни августа могут оказать значительное влияние на все осенние месяцы.

Предстоящие выходные будут насыщены событиями. Одних знаков зодиака ждут большие жизненные перемены, а других — неприятные новости. И, как уверены астрологи, случившееся в эти два дня заметно скажется на осени.

Овен

Овнам нужно посвятить все свободное время себе. Лишь разобравшись в собственных потребностях, у представителей этого знака получится добиться успеха.

Телец

Астрологи рекомендуют Тельцам посвятить все свое время близким. Соберите за большим столом всех родных и близких, чтобы отметить с ними начало осени.

Близнецы

Близнецам нужно сконцентрироваться на общении. Новые знакомства станут полезными для в делах, а старые друзья удивят неожиданными, но приятными новостями.

Рак

Представителям этого знака лучше всего заняться собственным здоровьем. Даже простая прогулка на свежем воздухе поможет справиться с переживаниями и зарядит энергией.

Лев

Львам пора раскрыть собственную креативность. Займитесь искусством или начните ремонт в квартире — в выходные эти дела пройдут наиболее легко и доставят незабываемое удовольствие.

Дева

Предстоящие выходные лучше всего посвятить финансам. Пересчитайте свои сбережения, составьте план на будущий месяц и распланируйте расходы.

Весы

Потратьте все свое время на близких. Устройте романтический вечер со своей второй половинкой или позовите всех друзей в гости. И эти встречи зарядят вас энергией, которой точно хватит на весь сентябрь.

Скорпион

Для Скорпионов эти дни окажут значительное влияние на будущее. Постарайтесь понять, чем именно вы хотите заниматься в будущем, и смело идите к своей цели.

Стрелец

Посвятите последние выходные лета путешествиям. Поехать, как уверены астрологи, можно как в дальнее путешествие, так и в соседний город. И это приключение точно подарит массу ярких впечатлений.

Козерог

Конец августа — прекрасное время для переустройства быта. Посвятите все силы ремонту или обычной перестановке. И этот результат будет радовать вас еще долгие месяцы.

Водолей

Не бойтесь потратить все выходные на общественную деятельность. Помощь нуждающимся подарит вам не только хорошее настроение, но и социальные связи, которые непременно пригодятся в будущем.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам начать вести дневник. Постоянные записи помогут понять себя и лучше разобраться в собственных потребностях и желаниях.