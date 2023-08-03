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Тех, кто пострижется в августе, ждет богатство: записываться в салон нужно на эти 4 даты

3 августа 2023 10:00
Тех, кто пострижется в августе, ждет богатство: записываться в салон нужно на эти 4 даты

Звезды сложатся максимально успешно.

Многие модники ориентируются на «правильные» даты для стрижек. Существует поверье, что человеческие волосы на кармическом уровне связаны с Луной.

Астрологи составили календарь стрижек на текущий месяц, ориентируясь на фазы ночного светила. По их словам, можно выбрать не просто благоприятный день для обновления имиджа, но и дату стрижки для привлечения денег. Это следующие числа: 7, 8, 20 и 30 августа. Так что желающие разбогатеть уже сейчас могут записаться к парикмахеру на эти даты. Это касается не только стрижки, но и окрашивания, завивки и других манипуляций с шевелюрой.

Также астрологи уверяют, что, выбрав правильный день для похода в салон, человек избавляется от негатива и получает заряд бодрости. Кроме того, удачные даты благоприятно влияют на рост и качество волос.

Для выявления «счастливых чисел» астрологи ориентируются на фазы Луны и знаки зодиака. Согласно их теории, есть специальные дни, наполненные особой активностью.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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