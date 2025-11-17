Меню
Тедди не психопат, а единственный адекват? У финала «Острова проклятых» есть целых три трактовки – и Скорсезе не подтвердил ни одну из них

17 ноября 2025 19:05
Режиссер-именинник знал, что о концовке будут спорить десятки лет.

К финалу «Острова проклятых» зритель подходит уже напрочь уставшим от собственных догадок, но празднующий сегодня 83-летие Скорсезе именно в этот момент подбрасывает деталь, из-за которой вся мозаика начинает тревожно гудеть, как рентгеновская лампа.

Чем дольше смотришь на последнюю сцену, тем яснее становится: объяснений того, чем все закончилось, сразу несколько. И все в меру логичные.

Официальная версия: Эндрю Лэддис снова тонет в бреду

Классическая трактовка держится как раз на том, что фильм аккуратно подводил к диагнозу.

Тедди оказывается личиной, скрытой ментальным защитным механизмом. Эндрю проходит полный цикл терапии, вспоминает жену и детей, вспоминает день, когда всё рухнуло, принимает это – и… утром вновь обращается к доктору как Тедди.

Врачи читают это как «откат» к заводским настройкам. Для них это подтверждение худшего: пациент не выдержал контакта с реальностью. Финальный взгляд доктора, качающего головой, будто бы ставит последнюю точку – Эндрю не справился с виной и снова ушёл в придуманный мир.

Эта версия удобна своей мрачной прямотой: травма глубже, чем любой метод лечения. И лоботомия в таком свете выглядит суровой неизбежностью.

Альтернативная версия: Эндрю всё понял и решил не возвращаться

Последняя реплика персонажа стала топливом для самой популярной фан-концепции.

«Что хуже – жить чудовищем или умереть человеком?» – звучит слишком осмысленно, чтобы исходить от человека, который провалился в иллюзию.

Эндрю, по этой логике, не забыл – он понял, что память делает его невыносимым для самого себя. Жизнь с правдой превращается в нескончаемый коридор боли. Выбор забыть становится способом уйти не от реальности, а от страдания.

Минус только один, но весомый: врачи в кадре не выглядят людьми, готовыми отправлять на операцию пациента, который ясно мыслит. Но Скорсезе допускает двусмысленность намеренно, оставляя пространство для этой версии.

Конспирологическая версия: на острове творится не то, что показывают

Самая нуарная трактовка уверяет: Тедди – настоящий маршал, а история с «терапией» придумана, чтобы избавиться от свидетеля нелегальных экспериментов. Так исчезают неудобные люди – их превращают в пациентов.

Проблема в том, что для этой версии придётся выбросить едва ли не всю базу «улик», поданную фильмом зрителю напрямую. Признание героя, внутренние флэшбеки, реакция врачей – всё придётся считать частью заговора.

Но привлекательность идеи в том, что она подчёркивает жанровую особенность фильма: «Остров проклятых» нарочно балансирует между паранойей и здравым смыслом.

Какой ответ ближе всего к замыслу Скорсезе

Режиссёр принципиально уходит от прямолинейности. ДиКаприо в последней сцене играет так, будто герой находится в точке, где просветление и падение выглядят одинаково.

Но фраза о том, что хуже – жить чудовищем или умереть человеком, становится ключом, который зрителю, к сожалению или счастью, приходится поворачивать самому.

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
