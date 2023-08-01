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«Тебя страна не простит»: почему Леонов угрожал Крутому в США

1 августа 2023 06:00
«Тебя страна не простит»: почему Леонов угрожал Крутому в США

Композитор поделился откровениями о молодости.

О дружбе Игоря Николаева с Игорем Крутым знают многие. Композиторы написали вместе не одну песню для звезд российской эстрады. Но в молодые годы Крутой был дружен с великим советским актером Евгением Леоновым. Игорь Яковлевич поделился историей о том, как складывалось общение с артистом.

В начале 90-х Крутой и Николаев были в США вместе с Евгением Леоновым. Актер недавно перенес операцию в Германии, и друзья очень переживали о его здоровье. Когда они оказались в казино и Леонову начало сильно везти, Крутой забеспокоился, что слабое сердце артиста не выдержит такого волнения.

Волновался об этом и сам Леонов. При заселении в гостиницу он потребовал, чтобы Крутой жил с ним в одном номере и следил, не остановится ли его сердце ночью. Когда композитор стал отнекиваться, Евгений Павлович пригрозил:

«Если я умру, страна тебя не простит».

К счастью, тогда все обошлось благополучно. Леонов до последних дней продолжал играть на сцене и скончался только в 1994 году.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Кадр из фильма «Полосатый рейс» 1961
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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