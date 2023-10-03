«Тебе не стыдно?»: Малахов сильно обидел известную певицу

Скандал вокруг Тимура Хайдарова, главного специалиста по преображению поп-короля, не стихает уже несколько месяцев. В центре противостояния оказалась певица Слава, которая заявила об ужасных последствиях обращения к этому врачу. Теперь под раздачу попал и телеведущий Андрей Малахов. Звезду оскорбила позиция, которую он занял в этой ситуации.

Малахов пригласил скандально известного хирурга на свое шоу, чтобы обсудить с ним все слухи о некачественной работе. Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заявила, что на очередной выпуск позвали и ее. Но посещать студию федерального канала исполнительница не собирается.

Певица считает, что Хайдаров и все его сторонники просто стараются оклеветать ее и других пострадавших. Возмутило Славу и поведение самого Малахова. Женщина заявила, что после стольких лет знакомства шоумен не должен сомневаться в том, что и как она делает.