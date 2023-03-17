«Тебе бы жить и жить»: Лазарев разрыдался, говоря о тяжелой потере

Музыкант не смог скрыть эмоции в важный для себя день.

Сергей Лазарев известен не только своим творчеством, но и скрытностью. Музыкант практически никогда не рассказывает о своей жизни, лишь изредка позволяя раскрыть какие-то детали своим поклонникам.

Так, несколько дней назад артист опубликовал трогательный пост, посвященный его брату Павлу. Как оказалось, старший брат Лазарева скончалась в 2015 году и этой весной мог бы отметить свое 45-летие. По словам артиста, он до сих пор скорбит по нему и не может смириться с утратой.

«Как бы хотелось, чтобы твоя жизнь и судьба сложились иначе... тебе бы жить и жить», — пишет музыкант, добавив к посту архивные снимки с родственником.

Подписчики и близкие друзья поддержали любимого артиста. В комментариях они выразили соболезнования и посочувствовали кумиру, потерявшему родного брата.