Те же светящиеся глаза: от дочери Ихтиандра из «Человека-амфибии» мурашки по коже

Владимир Коренев и Алевтина Константинова были мужем и женой 59 лет, но лишь единожды стали родителями. В 1966 году родилась их дочь Ирина, которая решила пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с актерством.

Дело в том, что все детство наследница артистов провела за кулисами театра, где служили ее родители. И никогда не сомневалась, что ее предназначение — это блистать на сцене, как и ее мама и папа. Поэтому после школы она поступила в ГИТИС.

Сегодня Ирина Коренева — одна из главных звезд театра имени Станиславского. Она участвует во множестве спектаклей, которые никогда не пропускают ее преданные фанаты. Поклонники осыпают ее комплиментами и отмечают, что артистка унаследовала не только талант своего отца, но и внешность. Звезда сцены невероятно похожа на звезду советского кино, а большее сходство можно заметить именно в ее взгляде.