Киноафиша Статьи Те же монстры, только в профиль: что изменилось в «Возвращении в Сайлент Хилл» по сравнению с культовой игрой Konami

25 января 2026 20:32
Разбираем, естественно, со спойлерами.

В «Возвращении в Сайлент Хилл» Кристоф Ган попытался перенести на экран культовую игру Silent Hill 2. Визуально картина близка к оригиналу: туманный город, озеро Толука, больница Брукхейвен и кошмарные монстры вроде Пирамидоголового и Медсестричек узнаются с первого взгляда. Даже саундтрек написал Акира Ямаока, автор музыки к игре. Но в сюжете, мягко говоря, поменяли многое.

Бэкграунд и смерть Мэри

В игре Мэри умирает от болезни, а Джеймс убивает её из-за отчаяния и эгоизма, за что и испытывает чувство вины.

В фильме у Мэри появляется другая история: её «отравил» таинственный культ ее отца, а смерть становится её освобождением. Это смещает акцент с личной вины главного героя на внешние обстоятельства.

Кто все эти люди?

В игре спутники Джеймса (Мария, Анджела, Эдди, Лора) — это зеркала его души, которые отражают его страхи и подавленные эмоции. В фильме их роли сильно урезаны или изменены.

Мария почти не соблазняет Джеймса (лишь одна сцена), а сюжет Анджелы, связанный с домашним насилием, вплетён в историю Мэри и культа. Персонажи-отражения почти потеряны. Иронично на фоне того, что Анджелу играет та же актриса, что Мэри и Марию.

Возвращение в культ

Главная тема игры — личное чувство вины и саморазрушение. В фильме в историю снова вплетается «Орден» — оккультный культ из первой части франшизы. Это добавляет такого себе внешнего злодея, и это радикально отвлекает зрителя от внутренней драмы Джеймса и Мэри.

Создатели почти сохранили дух и атмосферу оригинала, но переписали философию. Вместо погружения в психологию вины зритель получает прямолинейный триллер с внезапными элементами оккультизма.

Хорошо это или плохо — решать вам. Фильм уже в российском прокате.

Фото: Кадр из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» (2026)
Алексей Плеткин
