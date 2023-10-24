Те самые пряники из советской кондитерской: копеечные приправы превращают выпечку в шедевр

Магазины в СССР не могли похвастаться таким широким разнообразием сладостей, как современные торговые сети. Одним из самых любимых десертов у советских людей оставались пряники. В кондитерских можно было найти их варианты на любой вкус.

Так, сырцовые изделия готовили из воды или холодного сахарного сиропа. А для заварных пряников применялась еще горячая сладкая медовая патока. Но особое восхищение у покупателей вызывали глазурь на выпечке и тонкий обволакивающий запах.

Теперь у пряников и не найти этого необычного пикантного аромата. А ведь превратить лакомство в советский шедевр позволят копеечные приправы. Кулинары СССР называли эту смесь «сухими духами» и использовали для пропитки кондитерских изделий.

Необходимо взять в разных пропорциях молотую корицу, гвоздику, мускатный орех и душистый перец. К ним добавляют по щепотке бадьяна, кардамона, имбиря и черного перца. Данный состав добавляют в момент замешивания теста на пряники, пишет портал Sport24.