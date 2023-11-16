Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Те, кого не брали в жены на Руси, теперь признаны красавицами номер один

Те, кого не брали в жены на Руси, теперь признаны красавицами номер один

16 ноября 2023 09:00
Те, кого не брали в жены на Руси, теперь признаны красавицами номер один

Все течет, все меняется.

Мода циклична и возвращается вновь, даже если в последний раз какой-то тренд был актуален чуть ли не во времена средневековой Руси. Тогда требований к женщинам было много. Но, если говорить честно, они бы понравились современным женщинам. Во всяком случае, избавили бы представительниц прекрасного пола от массы проблем.

На Руси, например, совершенно не жаловали худых. Настолько, что не хотели брать в жены. То есть сидеть на диетах было не нужно, ведь в противном случае дамы рисковали получить клеймо старой девы раз и навсегда. Любили пышненьких и дородных. Считалось, что с такой женщиной с голоду точно не умрешь: раз себя накормила, то и мужа точно накормит.

Кстати, такой подход касался не только талии. Пышногрудые девушки всегда были нарасхват, в отличие от дам с менее внушительным бюстом. Но этот тренд актуален и сегодня. Иначе зачем тогда представительницы прекрасного пола чуть ли не со школьной скамьи уже откладывают на маммопластику?

Фото: unsplash.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше