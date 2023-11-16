Те, кого не брали в жены на Руси, теперь признаны красавицами номер один

Мода циклична и возвращается вновь, даже если в последний раз какой-то тренд был актуален чуть ли не во времена средневековой Руси. Тогда требований к женщинам было много. Но, если говорить честно, они бы понравились современным женщинам. Во всяком случае, избавили бы представительниц прекрасного пола от массы проблем.

На Руси, например, совершенно не жаловали худых. Настолько, что не хотели брать в жены. То есть сидеть на диетах было не нужно, ведь в противном случае дамы рисковали получить клеймо старой девы раз и навсегда. Любили пышненьких и дородных. Считалось, что с такой женщиной с голоду точно не умрешь: раз себя накормила, то и мужа точно накормит.

Кстати, такой подход касался не только талии. Пышногрудые девушки всегда были нарасхват, в отличие от дам с менее внушительным бюстом. Но этот тренд актуален и сегодня. Иначе зачем тогда представительницы прекрасного пола чуть ли не со школьной скамьи уже откладывают на маммопластику?