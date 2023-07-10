«Таю на глазах»: Бабкина обнародовала поразительное фото после похудения

Надежда Бабкина умеет то, о чем мечтают многие женщины. Артистка не отказывает себе во вкусной еде, но при этом не только не поправляется, но и худеет.

Певица отправилась в отпуск, где отрывается на полную катушку. В социальных сетях она показала фанатам ролик, где сидит за накрытым столом. Исполнительница с аппетитом уплетала две порции вареников — с творогом и с вишней.

«Вот так я худею. Таю на глазах», — похвасталась знаменитость.

Вдобавок Надежда Георгиевна раскрыла секрет своей «диеты по-Бабкински». Артистка уточнила, что после подобных трапез нужно много плавать в море — и тогда лишний вес не пристанет.

Меж тем еще раньше звезда говорила, что придерживается интервального голодания. Этот метод позволяет есть все что угодно в течение восьми часов, а в последующие 16 часов требует полного отказа от любой пищи.