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«Таю на глазах»: Бабкина обнародовала поразительное фото после похудения

10 июля 2023 13:45
«Таю на глазах»: Бабкина обнародовала поразительное фото после похудения

Артистка поделилась диетой «по-Бабкински».

Надежда Бабкина умеет то, о чем мечтают многие женщины. Артистка не отказывает себе во вкусной еде, но при этом не только не поправляется, но и худеет.

Певица отправилась в отпуск, где отрывается на полную катушку. В социальных сетях она показала фанатам ролик, где сидит за накрытым столом. Исполнительница с аппетитом уплетала две порции вареников — с творогом и с вишней.

«Вот так я худею. Таю на глазах», — похвасталась знаменитость.

Вдобавок Надежда Георгиевна раскрыла секрет своей «диеты по-Бабкински». Артистка уточнила, что после подобных трапез нужно много плавать в море — и тогда лишний вес не пристанет.

Меж тем еще раньше звезда говорила, что придерживается интервального голодания. Этот метод позволяет есть все что угодно в течение восьми часов, а в последующие 16 часов требует полного отказа от любой пищи.

«Таю на глазах»: Бабкина обнародовала поразительное фото после похудения
Фото: соцсети, Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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