Тайный запрет номер один: Якубович ввел особое правило, касающееся «Поля чудес»

Леонид Якубович уже больше тридцати лет работает ведущим телепрограммы «Поле чудес». Многие зрители даже и не помнят, что передачу когда-то вел другой человек. И все эти годы шоумен соблюдает одно простое правило, благодаря которому успешно справляется с работой.

Леонид Аркадьевич сообщил, что ни разу в жизни не видел выпуски программы «Поле чудес». Более того, не смотрят передачу и его близкие, а обсуждать ее в семье категорически запрещено. Это помогает Якубовичу каждый раз входить в кадр, как в первый раз, а шоу не теряет актуальности.

Ведущий поделился, что относится к своей работе не как к сериалу с одинаковыми персонажами, а как к концерту, который предстоит провести и забыть. Поэтому он не повторяет одни и те же шутки, не перегорает и остается добродушным любимцем зрителей, а программа не надоедает публике даже спустя десятилетия.