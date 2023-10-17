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Тайный запрет номер один: Якубович ввел особое правило, касающееся «Поля чудес»

17 октября 2023 09:45
Тайный запрет номер один: Якубович ввел особое правило, касающееся «Поля чудес»

Благодаря этому каждый выпуск шоу уникален.

Леонид Якубович уже больше тридцати лет работает ведущим телепрограммы «Поле чудес». Многие зрители даже и не помнят, что передачу когда-то вел другой человек. И все эти годы шоумен соблюдает одно простое правило, благодаря которому успешно справляется с работой.

Леонид Аркадьевич сообщил, что ни разу в жизни не видел выпуски программы «Поле чудес». Более того, не смотрят передачу и его близкие, а обсуждать ее в семье категорически запрещено. Это помогает Якубовичу каждый раз входить в кадр, как в первый раз, а шоу не теряет актуальности.

Ведущий поделился, что относится к своей работе не как к сериалу с одинаковыми персонажами, а как к концерту, который предстоит провести и забыть. Поэтому он не повторяет одни и те же шутки, не перегорает и остается добродушным любимцем зрителей, а программа не надоедает публике даже спустя десятилетия.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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