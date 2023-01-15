Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тайный воздыхатель престарелой Гурченко не оставит россиянок равнодушными (фото)

Тайный воздыхатель престарелой Гурченко не оставит россиянок равнодушными (фото)

15 января 2023 17:30
Тайный воздыхатель престарелой Гурченко не оставит россиянок равнодушными (фото)

Избранник артистки никогда не скрывал своих чувств.

Людмила Гурченко прославилась не только своим талантом, но и яркой красотой. До последних дней вокруг нее было множество мужчин, которые не скрывали своего восхищения. Одним из них стал дизайнер Аслан Ахмадов, которого многие называли любовником знаменитости.

Познакомилась легенда сцены с дизайнером в 2005 году. Аслан стал интересоваться жизнью и творчеством Гурченко, поэтому со временем их общение переросло в дружбу. Именно Ахмадов готовил многие костюмы для артистки, в которых она появлялась как в жизни, так и на сцене.

При этом публика была уверена, что дизайнер влюблен в Гурченко. Однако все эти домыслы были далеки от правды. Аслану удалось подружиться не только с артисткой, но и с ее супругом Сергеем Сениным, который тоже высоко ценил наряды, создаваемые для его жены.

Тайный воздыхатель престарелой Гурченко не оставит россиянок равнодушными (фото)

По словам самого Аслана, как пишет портал Teleprogramma.pro, он считал артистку настоящей богиней. Дизайнер буквально сдувал с нее пылинки и во всех интервью называл своей музой. А Гурченко относилась к нему как к внуку Марку, который трагически скончался в 16 лет.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video