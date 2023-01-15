Тайный воздыхатель престарелой Гурченко не оставит россиянок равнодушными (фото)

Людмила Гурченко прославилась не только своим талантом, но и яркой красотой. До последних дней вокруг нее было множество мужчин, которые не скрывали своего восхищения. Одним из них стал дизайнер Аслан Ахмадов, которого многие называли любовником знаменитости.

Познакомилась легенда сцены с дизайнером в 2005 году. Аслан стал интересоваться жизнью и творчеством Гурченко, поэтому со временем их общение переросло в дружбу. Именно Ахмадов готовил многие костюмы для артистки, в которых она появлялась как в жизни, так и на сцене.

При этом публика была уверена, что дизайнер влюблен в Гурченко. Однако все эти домыслы были далеки от правды. Аслану удалось подружиться не только с артисткой, но и с ее супругом Сергеем Сениным, который тоже высоко ценил наряды, создаваемые для его жены.

По словам самого Аслана, как пишет портал Teleprogramma.pro, он считал артистку настоящей богиней. Дизайнер буквально сдувал с нее пылинки и во всех интервью называл своей музой. А Гурченко относилась к нему как к внуку Марку, который трагически скончался в 16 лет.