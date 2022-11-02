Тайный сын Сергея Бондарчука: скрывал от жен и законных детей не один год

Долгое время считалось, что актер и режиссер Сергей Бондарчук был женат дважды. В 1947 году он женился на Инне Макаровой, которая родила в браке дочь Наталью. А с 1959 года Сергей состоял в отношениях с Ириной Скобцевой: вместе они воспитали дочку Алену и сына Федора. И только уже после смерти Бондарчука, в начале нового тысячелетия выяснилось, что в юности он тоже был женат. Более того, в том браке родился сын, которого он много лет скрывал.

Еще до войны, во время учебы в Ростовском театральном училище Бондарчук познакомился с Евгенией Белоусовой. Они то расставались, то сходились вновь. Поэтому долгое время Сергей сам не знал, что женщина родила от него в 1947 году сына Алексея. В Москве Евгения объявилась, когда мальчику было уже 2 года, и потребовала от Бондарчука признать ребенка. Для него новость о наследнике стала полным сюрпризом. Тем не менее он не стал отпираться и согласился подписать нужные документы.

Но с сыном Бондарчук отношения не поддерживал и даже умудрился оставить в секрете факт его рождения от Скобцевой. Когда в 1966 году уже взрослый 19-летний юноша появился на съемках «Войны и мира», Ирина не могла найти слов от удивления, пишет «Комсомольская правда» . Алексей не пошел по пути отца и стал математиком. С его родными он тоже не стремился общаться, увидевшись лишь на похоронах Бондарчука в 1994 году.