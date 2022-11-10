Тайный смысл в каждом наряде: что скрывает гардероб Елизаветы II

Каждый выход королевы в свет оборачивался детальным разбором ее нарядов. И даже в рядовом образе Елизаветы II эксперты находили тайный смысл — секретные сигналы или информацию о ее предпочтениях в моде. Например, именно так вышло с брюками в гардеробе монаршей особы. По существующим традициям члены королевской семьи должны носить на официальные мероприятия платья или юбки. Но Елизавета не собиралась отказываться от них и на неформальных событиях. За годы ее правления она всего 8 раз вышла в свет в брюках, надевая их для конных прогулок.

Неслучайно королева любила и короткие рукава: их длина на пальто и платьях не превышала 3/4 или 7/8. Таким образом, ткань не мешалась при рукопожатиях или за ужином, а еще открывала изящные запястья первой леди Британии.

Даже цвета образов Елизавета II тщательно продумывала. Она верила в то, что зеленый оттенок действует успокаивающе, поэтому останавливалась на подобных нарядах для обращений к народу или свадьбы младшего внука, принца Гарри.