Тайный смысл советского фильма «Любовь и голуби» Меньшова разгадали лишь теперь

«Любовь и голуби» надолго запомнился зрителям из-за реалистичного сюжета и яркой игры актеров. Не одно поколение зрителей выросло на ленте Владимира Меньшова и продолжает обсуждать ее до сих пор. Как оказалось, поклонники все еще находят в картине тайные смыслы и послания.

Фанаты уверены: лента так полюбилась зрителю именно благодаря точному описанию жизни многих советских людей. Дело в том, что поклонники, сидевшие в кинотеатрах, на самом деле жили именно в таких же семьях, что показана на экране, а рядом с ними всегда можно было встретить, например, своих дядь Мить и Теть Шур. И все могли однажды столкнуться с подобными проблемами.

По словам пользователей портала Pikabu , именно в этом и заключается «Любовь», упомянутая в названии картины. В тот период семьи строились точно по такому же сценарию, что и вызвало такой отклик.