Тайный шифр Гайдая цензура проглядела: истинный смысл знали только избранные

Много лет на это закрывали глаза.

Леонид Гайдай любил оставлять в своих картинах разные отсылки и тайные послания. Даже после тысячного просмотра не все способны разгадать загадочные шифры.

Так, в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» появляется автомобиль с номерами «ББТ 75-21». Есть версия, что это отзеркаленная аббревиатура, образованная от прозвищ жуликов: Трус, Балбес, Бывалый.

Что же касается цифр 75-21, то это отсылка к алкоголю: бутылка вина 0,75 литров стоила 2 рубля 10 копеек. Но понять это могли только «избранные», то есть те, кто жил в то время и был в курсе цен на спиртное.

На этом шарады не заканчиваются. На той же самой машине номера чудесным образом меняются после того, как жуликов повязали. Теперь там красуются желтые номера «Д 1-101». Это не киноляп, а очередная загадка от Гайдая.

Дело в том, что в 60-е годы общепринятым цветом номеров стал белый, а желтые выдавались лишь послам. А код 1-01 отсылал к Великобритании, то есть автомобиль принадлежал посольству этой страны. Вот такая получилась ирония, которую просмотрели и цензоры, и зрители.