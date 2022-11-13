Тайный роман с женатым конюхом: сестра Елизаветы II выдала себя одним жестом

Сейчас все внимание британцев приковано к «дуэту» двух братьев, совсем не похожих друг на друга. Принц Уильям — будущий наследник престола, серьезный многодетный отец. И принц Гарри, который постоянно оказывается в центре самых разных скандалов. Как выяснилось, и у Елизаветы II была близкая родственница, поведение которой шокировало всех во дворце. Речь идет о ее младшей сестре Маргарет.

На коронации Елизаветы II в 1953 году девушке удалось перетянуть на себя все внимание. Она стояла рядом с конюхом Питером Таунсендом и нежным жестом смахивала пылинки с его пиджака. Этим интимным движением Маргарет выдала свой тайный роман.

Позже выяснилось, что юная принцесса влюбилась в Таунсенда, как только он начал работать при дворце. Ей было всего 14 лет. Но ее чувствам не мешала ни их разница в возрасте, ни даже то, что он был женат. После того как в 1953 году их связь с Маргарет стала очевидна, Питер сделал принцессе предложение.

Во дворце разразился невероятный скандал: девушке запретили выходить замуж за простолюдина, еще и разведенного. Королева мучилась из-за драмы младшей сестры и собиралась ей помочь — внести необходимые поправки в законы. Но Маргарет этого не допустила: она выбрала долг, а не любовь, и разорвала помолвку с Питером, пишет standard.co.uk.