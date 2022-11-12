Тайный ребенок в семье Заворотнюк: что известно о подрастающем мальчике
У детей актрисы нашелся брат.
У Анастасии Заворотнюк, которая сейчас ведет борьбу с раком, трое детей. Младшую дочку Милу актриса родила от фигуриста Петра Чернышева, а старшие дети – Анна и Майкл – появились на свет в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.
По признанию артистки, Стрюков был домашним тираном и запрещал жене работать, поэтому их союз распался.
Но после скандального развода предприниматель горевал недолго: сейчас Дмитрий Стрюков женат на молодой девушке, подарившей ему сына Артема.
Известно, что Артем поддерживает отношения со своей сводной сестрой Анной – девушка подписана на брата в соцсетях и активно комментирует его новые снимки.