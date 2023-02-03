Тайный агент Мэри Стар: почему обиделась на Гайдая и как выглядит сегодня (фото)

Сниматься в комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» Келли МакГрилл не очень понравилось. И вот почему.

Супруг напарницы Харатьяна по культовой комедии был крайне ревнив и изначально выступал за то, чтобы его благоверная смирилась с ролью домохозяйки. Но агент Стар уже прошла кастинг и до съемочной площадки все-таки добралась.

Муж Келли чуть ли не каждый день слал телеграммы, чтобы удостовериться, что все в порядке. А ассистентка Леонида Гайдая заботливо прятала их от актрисы. МакГрилл узнала о сотнях телеграмм только в конце съемок и жутко обиделась на режиссера: она дорожила браком и боялась потерять супруга.

Вернувшись, она все-таки предпочла заботу о семейном очаге своим актерским амбициям. Сегодня Келли редко появляется в прессе. В 2018 году она пообщалась с журналистами. Из фотографий и видео следует, что Келли старается следить за своей внешностью и прибегает к помощи врачей, а на стене у нее висит афиша единственного фильма, в котором она снялась.