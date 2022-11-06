Тайные знаки для британцев: о чем громко «молчала» Елизавета II

Члены королевской семьи во время появления на публике скованы многовековыми традициями и обычаями. Они не могут прямо заявить о своих желаниях или вести себя слишком свободно. Тогда на помощь приходят тайные знаки, которыми представители Букингемского дворца дают знать о том, что им требуется в тот или иной момент.

Фрейлинам Елизаветы II, например, пришлось выучить своеобразный язык жестов. Для сигналов королева использовала любимые сумки: она много лет любила бренд Launer. Когда Елизавета ставила сумку на стол, это символизировало скорое окончание ужина. А если она аккуратно ставила ее на пол, то помощнице следовало немедленно увести королеву. То же самое означало, если при общении с гостем Елизавета начинала нетерпеливо перекладывать сумку из одной руки в другую.

А вот ее невестка, принцесса Диана, использовала клатч другим хитрым способом. На многих снимках заметно, что миниатюрной сумочкой она прикрывает зону декольте. Таким образом она закрывала от вездесущих папарацци пикантную область, чтобы они не смогли сделать провокационные кадры, пишет «Культурология ».