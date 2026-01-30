«Тайные хоббитские технологии»: этот киноляп «Властелина колец» всегда смешит как в первый раз — а Гэндальф-то на внедорожнике

Трилогия «Властелин колец» — эталон эпической киносаги, но даже Питер Джексон не смог полностью защитить Средиземье от вторжения XXI века в кадр. Во время съемок в идиллической Новой Зеландии в кадр несколько раз просочились следы цивилизации, которые внимательные фанаты наблюдают уже больше двадцати лет.

Самый известный ляп — настоящий автомобиль, случайно попавший в кадр на заднем плане одной из сцен в Хоббитоне. В оригинальной кинотеатральной версии его можно было разглядеть, но для DVD-релиза сцену подчистили.

Однако полностью стереть улики не удалось: на месте машины остался загадочный клуб дыма, который явно не от трубы дома хоббита. Шутники предполагают, что это, возможно, Саурон катался поблизости в поисках Кольца.

Между тем, у этой истории есть продолжение. В той же первой части, когда Гэндальф приезжает в Шир на своей скромной повозке, камера крупно показывает дорогу. И на мягкой земле отчетливо видны следы автомобильных шин, а вовсе не от деревянных колес.

Создается впечатление, что серый маг припарковал за кадром внедорожник, а для антуража взял конную телегу.

Тайные хоббитские технологии, — смеются зрители.

Наиболее логичное объяснение этому феномену — работа операторской техники. Чтобы снять плавный проезд повозки, использовалась специальная тележка или автомобиль, на котором двигалась камера. Его-то следы и остались на грунте. Джексон и его команда, видимо, решили, что в общем хаосе съемок и красоты Новой Зеландии такие мелочи никто не заметит.

Эти ляпы не портят впечатление от шедевра, а, наоборот, добавляют ему очарования. Они напоминают, что даже величайшие эпопеи снимают живые люди среди живых пейзажей, где всегда есть место для небольшого курьеза.