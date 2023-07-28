Тайные дела Леонтьева в России преданы огласке: на что только не пойдешь ради роскошной жизни в США

Последние дни по Сети активно расходится информация о том, что 74-летний певец Валерий Леонтьев выставил на продажу свою роскошную квартиру в Колокольниковом переулке в российской столице. Она знаменита своими интерьерами.

Трехуровневое жилье полностью оформлено в анималистическом стиле. Из-за обилия звериных узоров и шкур животных в народе эту квартиру даже прозвали леопардовой. Именно ее фото и появились в Интернете вместе с объявлениями о поиске покупателя. И многие сразу узнали знаменитые интерьеры.

Однако, как рассказали «КП» близкие из окружения певца, новость о продаже единственной российской жилплощади народного артиста — это фейк. Леонтьев не собирается прощаться со своей квартирой, а слух подхватили из-за того, что он последние пару лет живет с женой в США. Певец ушел на своего рода пенсию и занимается здоровьем. Она перенес несколько операций и продолжает восстанавливаться на своей американской вилле.