Тайную страсть Миронова предали огласке: таким «баловались» только в Голливуде

Секретные отсылки к другим картинам, мультфильмам или даже книгам не редкость для голливудского кинематографа. В некоторых фильмах создатели так этим увлекаются, что поклонникам приходится делать настоящий анализ ленты, чтобы не упустить важные «пасхалки». Но оказалось, что их хватало и в советском кино. Причем на это иногда шли не сами режиссеры, а актеры, самовольно меняя реплики своих персонажей.

Особенно часто этим «баловался» Андрей Миронов. Делал он это так аккуратно, что проследить связь могли лишь самые внимательные фанаты его творчества. Например, в фильме «Небесные ласточки» 1976 года актер сопровождает погрузку коробки заявлением, что с ней нужно обращаться бережно, так как там шляпка и, скорее всего, из итальянской соломки. Это явная отсылка к другой картине с его участием «Соломенная шляпка».

На эту же ленту он намекнул и в «Обыкновенном чуде», продолжив ряд «речка-кретинка и облака-идиоты» фразой «лошади — предатели». Ведь именно в предыдущем фильме шляпка стала «жертвой» лошади.