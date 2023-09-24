Тайную любовницу Караченцова называют главной бездарностью кино: играет даже хуже Поргиной

Николай Караченцов ушел из жизни пять лет назад. Последние годы именитого актера были омрачены последствиями тяжелой автомобильной аварии, произошедшей в 2005-м. За тяжелобольным артистом ухаживала его супруга, Людмила Поргина. Уже после смерти звезды выяснилось, что их брак не был таким безоблачным.

Поргина всегда преподносила себя как главную любовь в жизни мужа. Однако поклонники артиста сомневались в этой версии и считали, что Караченцов планировал подать на развод, а его жена, так и не вкусившая славы, восприняла трагедию как возможность пропиариться.

Среди предполагаемых любовниц актера фигурирует Ольга Кабо, которую злые языки называют еще более бесталанной, чем Людмила Поргина.

Артисты познакомились на съемках картины «Чокнутые». Кабо признавалась, что в привлекательного коллегу невозможно было не влюбиться. Правда, сама знаменитость факт романа отрицает.