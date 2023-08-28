Тайной «дочерью» Леонова была известная актриса: похожи невероятно
Ее можно было запросто принять за родственницу актера.
Звезда юмористического телесериала «Воронины» Анна Фроловцева рассказала, что стала практически названной дочерью известного советского актера Евгения Леонова. Однажды они пересеклись на съемочной площадке, оба были задействованы в картине «Убить дракона» режиссера Марка Захарова.
Актриса, которая играла экономку, рассказала Леонову, что он невероятно похож на ее родного отца, которого к тому времени уже не было в живых. Анна Фроловцева отметила, что главным образом их объединяет невероятно добрый взгляд и запоминающийся круглый нос картошкой. Растрогавшись от такого сравнения, Евгений Леонов сказал, что актриса может называть его папой, если хочет.
Несмотря на то, что с момента этого разговора прошло уже очень много лет, а сам народный артист уже давно ушел из жизни, Анна Фроловцева до сих пор с теплом и нежностью вспоминает этот момент и своего второго «папу».