Тайной «дочерью» Леонова была известная актриса: похожи невероятно

Звезда юмористического телесериала «Воронины» Анна Фроловцева рассказала, что стала практически названной дочерью известного советского актера Евгения Леонова. Однажды они пересеклись на съемочной площадке, оба были задействованы в картине «Убить дракона» режиссера Марка Захарова.

Актриса, которая играла экономку, рассказала Леонову, что он невероятно похож на ее родного отца, которого к тому времени уже не было в живых. Анна Фроловцева отметила, что главным образом их объединяет невероятно добрый взгляд и запоминающийся круглый нос картошкой. Растрогавшись от такого сравнения, Евгений Леонов сказал, что актриса может называть его папой, если хочет.

Несмотря на то, что с момента этого разговора прошло уже очень много лет, а сам народный артист уже давно ушел из жизни, Анна Фроловцева до сих пор с теплом и нежностью вспоминает этот момент и своего второго «папу».