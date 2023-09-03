Тайного сына Янковского и известной актрисы прячут от публики: парня будто отксерокопировали

Олег Янковский — один из самых известных советских актеров. Но его знали не только благодаря кино и работе на сцене. Романтичный и благородный в кадре, а в реальной жизни он был ветреным и любвеобильным.

Хотя Олег Иванович всю жизнь прожил в браке с Людмилой Зориной, он постоянно заводил интрижки на стороне. В результате одного из таких романов у Янковского родился внебрачный сын, хотя сам артист так этого и не признал.

Во время отношений со звездой фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Елена Войновская также была замужем. Но актриса заявляет безапелляционно, что забеременела она не от законного супруга, а от Олега Ивановича. Узнав об этом, женщина сразу рассказала мужу о неверности и предложила развод.

Эту историю Елена скрывала много лет, и от отца малыша никогда ничего не требовала. Сын, которого она также назвала Олегом, почти не появляется на публике. Но, по слухам, его родство с семьей Янковских сразу бросается в глаза: молодой человек парадоксально похож на звездного родителя.