Тайное воссоединение: что скрывает от народа притихшая Ани Лорак

43-летняя Ани Лорак за последние несколько месяцев практически перестала выступать и появляться в соцсетях. В Сети считают, что молчание певицы может означать большие перемены, которые она пока скрывает от фанатов.

По данным источников, этим летом певца покинула Россию ради отдыха в Турции. На курорт она отправилась вместе с дочкой Софией. Там же сейчас находится и отец девочки, бывший муж Ани, Мурат Налчаджиоглу. После развода со звездой в 2019 года мужчина недолго оставался в Москве, пожелав вернуться на родину. Сейчас семья, наконец, воссоединилась в одной стране, передает «Комсомольская правда ».

Эта информация заставила поклонников Лорак предположить, что она вернулась к бывшему супругу, расставание с которым обернулось скандалом. Певица долгое время предпочитала не верить слухам о неверности мужа, пока сама не узнала о его изменах. Хотя развод был очень болезненным для Ани, уже через некоторое время она начала встречаться с молодым бойфрендом — музыкальным продюсером Егором Глебом. Но весной мужчина эмигрировал в США, и артистка снова осталась одна. По всей видимости, теперь Ани решила дать новый шанс своему неудавшемуся браку.