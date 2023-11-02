Тайное стало явным: Пугачева перезахоронила родных

Большинство пожилых людей думают о неизбежности своей кончины. Предприимчивые пенсионеры обычно заранее приобретают себе место на кладбище. Также поступила и Алла Пугачева, чтобы не обременять своих близких. Позаботилась Примадонна и о покойных родственниках.

Захоронения родни певицы перенесли на элитный участок на Кузьминском кладбище в столице. Могилы членов семьи артистки развернуты от дороги, чтобы зеваки не смогли прочесть фамилии на памятниках и никто не потревожил покой усопших. Здесь похоронены родители артистки, ее бабушка и брат.

На плитах выгравирована надпись «Любимы — незабываемы». Могилы украшают искусственные цветы, лампады, живые гортензии. Видно, что за местом последнего пристанища родственников Аллы Борисовны кто-то ухаживает, как отмечают журналисты «Московского комсомольца».