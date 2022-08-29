Тайное стало явным: об интимном секрете Кудайбергена узнала вся страна

Димаш Кудайберген тщательно скрывает личную жизнь от поклонников. Тем не менее в Сеть проникли подробности его отношений с Нурсауле Аубакировой, на месте которой теперь мечтают оказаться тысячи поклонниц музыканта.

Аубакирова тоже не вдается в детали своей связи с певцом, однако совместные с ним фотографии все же публикует в социальных сетях. Между тем исполнитель не показывается на публике с другим представительницами прекрасного пола, делая лишь редкие исключения для совместных дуэтов с популярными артистками.

Но все тайное становится явным, поэтому теперь об интимном секрете Кудайбергена узнала вся страна. Родители исполнителя признались, что он, наконец, нашел свое счастье. Вполне вероятно, что музыкант давно женился на Аубакировой, но просто не спешит афишировать это по какой-то причине.

В Сети пишут, что артист намеренно поддерживает иллюзию того, что остается холостяком, чтобы не утратить свою популярность. Подогревая интригу, музыкант поддерживает к себе интерес со стороны влюбленных в него фанаток, которые вряд ли обрадовались бы, узнав, что у них нет шанса.