Тайно женился на «старухе»: вот кому достался красавец из «Хрустального»

Антон Васильев по праву считается одним из самых успешных артистов страны. Армия его поклонников растет от проекта к проекту, а фанатки не скупятся на комплименты в адрес знаменитости. При этом личную жизнь артист старается скрывать от внимания публики.

Как оказалось, артист живет в счастливом браке со своей избранницей Алена Прокопович. Женщина далека от мира шоу-бизнеса и посвятила свою жизнь финансам. Вместе влюбленные воспитывают дочерей Полину и Ульяну, а их свадьба прошла скромно и лишь в кругу самых близких.

При этом Васильева не смущает, что супруга старше на 11 лет. В редких интервью он признавался: он считает семью своим главным достоянием и посвящает все сводобное время родным.