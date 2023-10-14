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Тайно женился на «старухе»: вот кому достался красавец из «Хрустального»

14 октября 2023 10:00
Тайно женился на «старухе»: вот кому достался красавец из «Хрустального»

Сердце знаменитости давно занято.

Антон Васильев по праву считается одним из самых успешных артистов страны. Армия его поклонников растет от проекта к проекту, а фанатки не скупятся на комплименты в адрес знаменитости. При этом личную жизнь артист старается скрывать от внимания публики.

Как оказалось, артист живет в счастливом браке со своей избранницей Алена Прокопович. Женщина далека от мира шоу-бизнеса и посвятила свою жизнь финансам. Вместе влюбленные воспитывают дочерей Полину и Ульяну, а их свадьба прошла скромно и лишь в кругу самых близких.

При этом Васильева не смущает, что супруга старше на 11 лет. В редких интервью он признавался: он считает семью своим главным достоянием и посвящает все сводобное время родным.

«Алена — та самая женщина, в которой Антон уверен на сто процентов», — именно так близкие описывают супругу звезды «Хрустального».

Тайно женился на «старухе»: вот кому достался красавец из «Хрустального»
Фото: Кадры из сериала «Хрустальный» (2021), социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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