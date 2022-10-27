Тайная «жена» Якубовича раскрыла себя: ее имя несказанно удивит

В 1994 году один из весенних выпусков «Поля чудес» отметился неожиданной новостью. Прямо в студии было объявлено о свадьбе ведущего программы Леонида Якубовича. Как оказалось, в жены он взял известную актрису Ирину Мирошниченко. Все гости в студии были шокированы таким поворотом событий, так как не подозревали о романе звезд.

Позже выяснилось, что выпуск с праздничным объявлением был лишь первоапрельским розыгрышем. На самом деле Леонид и Ирина были только хорошими знакомыми. Тем не менее на протяжении еще долгих лет находились те, кто не верил в шутку и всерьез приписывал паре романтические отношения.

В пользу этой версии сплетники приводят тот факт, что в середине 90-х и Якубович, и Мирошниченко были свободны. Телеведущий еще не встретил третью супругу Марину, от которой у него в 1998 году родилась дочь. А Ирина в 1980 году развелась с третьим мужем, после чего больше не выходила замуж. Кстати, сейчас Якубович тоже остался один: он уже много лет не живет с женой, хотя развод они не оформляли.