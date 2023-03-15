Тайная эпидемия в СССР: что за «китовый грипп» массово косил молодых людей

Тысячи жителей Советского Союза погибли в 1977 году от вируса гриппа, который стремительно распространялся по всей стране. Тяжелее всего болезнь переносила молодежь, а по своей структуре он был похож на вирус, поражающий китообразных, поэтому со временем его назвали «китовым гриппом».

Как оказалось, смертельный вирус впервые был зафиксирован на востоке страны и за год распространился по всей территории СССР. Болезнь поражала лишь 20% тех, кто был старше 30 лет, а вот молодые люди и дети нередко погибали от осложнений.

Из-за неожиданных особенностей и загадочного появления вокруг «китового гриппа» начали распространяться конспирологические теории. Например, финский вирусолог Калле Саксела был уверен, что вирус был создан в лабораториях. Западные журналисты же считали, что СССР готовит биологическое оружие и тестирует его.

Подтверждало эти теории и скрытие информации. Власти СССР не рассказывали практически ничего об эпидемии, из-за чего в прессе начали появляться данные о миллионах погибших по всей стране.

Со временем же ученым удалось доказать, что «китовый грипп» не относится к биологическому оружию. Он появился в Юго-Восточной Азии и попал в страну на рыболовецких суднах, а после вспышки в СССР исследователи отправили его образцы во все мировые лаборатории.