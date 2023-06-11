Тайная дочь Гасана из «Приключений маленького Мука» выросла красавицей (фото)

Джаник Файзиев прославился благодаря фильму-сказке «Приключения маленького Мука», где он исполнил роль Гасана. Личная жизнь видного актера всегда была бурной — о его любвеобильности знал весь российский киномир.

В конце 90-х Файзиев женился на Лине Эспли, которая родила от него сына и дочь. Однако наличие супруги не остановило Джаника перед романом на стороне. Артист закрутил любовь со своей коллегой Ольгой Красько, известной по фильму «Турецкий гамбит». Актриса забеременела и родила дочь Олесю, но ее отношения с Джаником вскоре закончились — Красько не хотела разрушать его брак.

Сегодня наследнице артистов 16 лет. Олеся растет сногсшибательной красоткой: роскошные темные волосы, карие глаза, нежные черты лица. Девушка унаследовала лучшее от своих родителей. По словам Ольги, Олеся общается с отцом. Джаник не оставил свою тайную дочь без финансовой помощи и даже подарил ей квартиру. Девушка снимается в кино, пишет картины и увлекается режиссурой. Также она дистанционно окончила британскую школу.