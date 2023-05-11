Тайная дочь Фокса из «Места встречи» стала актрисой: обомлеете, когда увидите

Александр Белявский, сыгравший бандита Фокса в картине «Место встречи изменить нельзя», построил прекрасную карьеру. Однако его личная жизнь была полна горьких утрат.

Белявский пережил смерть двоих сыновей. Первый умер еще в два года — мальчик утонул в озере. Другой наследник Андрей ушел из жизни в 20 лет. Но у актера остались дочери.

Надежда является старшей наследницей Белявского и его первой супруги Валентины Викторовны. Вторая жена Людмила Тихонова родила от артиста дочь Сашу, когда ему было уже за 70. Также у Александра Борисовича есть «тайная» наследница, о которой он всегда умалчивал.

Его внебрачная дочь Наталия Старых, будущая известная артистка, родилась в начале 70-х. Актер сразу же признал свое отцовство и не прятался от алиментов. О существовании Наталии знала и супруга Белявского, и его дочь Надежда.

Старых пошла по стопам отца. Ее можно увидеть в сериалах «Пенсильвания», «Другая жизнь» и «Бригада». В последнем Наталия сыграла секретаршу депутата Зорина — его роль исполнил сам Белявский.

Актриса совсем не похожа на своего видного и статного отца — у нее широкое лицо, острые черты и в целом непримечательная внешность. О ее родстве с Белявским даже невозможно догадаться.